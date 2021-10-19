Новая техника в Балаково

В Балаково рабочим «Комбината благоустройства» повысили зарплату, решением этого вопроса занимался депутат Госдумы Николай Панков.

Зимой улицы Балаково будут убирать более 20 спецмашин, 20 тракторов с навесным оборудованием, автогрейдеры, погрузчики. Эта техника числится на балансе «Комбината благоустройства.

- Особое внимание будет уделяться объектам соцсферы: поликлиникам, больницам, школам, детским садам, - подчеркнул глава Балаковского района Сергей Грачёв, проверивший готовность к зимнему сезону.

- Во время проверки пообщался с рабочими предприятия. Они заверили, что зарплата у них значительно возросла. Отмечу, что ранее Николай Панков неоднократно встречался с коллективом комбината и поднимал вопрос оплаты труда, - рассказал Сергей Грачев.

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