В Татищевском районе пенсионер пострадал в перевернувшейся «семерке»

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 18 октября, в Татищевском районе Саратовской области произошло ДТП, в результате которого пострадал мужчина предпенсионного возраста.

Сообщение об аварии поступило в 6:05, она произошла на 592 километре автодороги Нижний Новгород-Саратов». 64-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 не справился с управлением и допустил съезд с дороги. После этого автомобиль свалился в левый кювет.

В результате ДТП водитель был доставлен в медицинское учреждение.

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