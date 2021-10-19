Пропавший в Ершовском районе мужчина найден мертвым

Здесь было обнаружено тело
Сегодня утром, 19 октября, в реке Малый Узень в Ершовском районе Саратовской области было найдено тело человека. Проводится доследственная проверка.
По данным следствия, утром водитель автомобиля, проезжавшего по трассе «Энгельс-Ершов-Озинки» заметил на окраине города Ершова тело человека: оно находилось в реке Малый Узень. Свидетель обратился в полицию. Сотрудники службы спасения извлекли из воды тело мужчины.
Личность погибшего была установлена. Им оказался 67-летний житель Ершова. Мужчина пропал 30 сентября 2021 года. Его родственники сообщили в полицию о пропаже.
Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего, о чем информирует СУ СК по Саратовской области.
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