Пропавший в Ершовском районе мужчина найден мертвым

Здесь было обнаружено тело

Сегодня утром, 19 октября, в реке Малый Узень в Ершовском районе Саратовской области было найдено тело человека. Проводится доследственная проверка.

По данным следствия, утром водитель автомобиля, проезжавшего по трассе «Энгельс-Ершов-Озинки» заметил на окраине города Ершова тело человека: оно находилось в реке Малый Узень. Свидетель обратился в полицию. Сотрудники службы спасения извлекли из воды тело мужчины.

Личность погибшего была установлена. Им оказался 67-летний житель Ершова. Мужчина пропал 30 сентября 2021 года. Его родственники сообщили в полицию о пропаже.

Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего, о чем информирует СУ СК по Саратовской области.

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