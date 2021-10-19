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Общество19 октября 2021 10:34

Сайт администрации Саратова не работает

Проблемы затронут часть пользователей
Наталия Калинина
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Сегодня, 19 октября, сайт мэрии Саратова перестал работать, об этом представители администрации уведомили в своем Телеграм-канале.

- На официальном сайте администрации города ведутся технические работы, из-за этого доступ с некоторых браузеров может быть ограничен, - пишут чиновники, а также рекомендуют пользователям, пока работы не завершены очистить кэш используемого браузера.

- Чтобы всё-таки посетить сайт мэрии, необходимо разрешить незащищенное соединение. Скоро работа сайта будет восстановлена, - обещает администрация.

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