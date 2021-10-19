Под Вольском «четверка» врезалась в трактор – его прицеп пробил лобовое стекло

Водитель ВАЗа чуть не погиб

Вчера, 18 октября, в Вольском районе Саратовской области произошло ДТП с участием ВАЗа и трактора.

Сообщение об аварии поступило в 19:30, она случилась на 3 километре трассы «Куриловка-Елховка». 48-летний водитель автомобиля ВАЗ-2104 врезался во впереди идущий трактор колесный мт3-60л, за рулем которого находился 37-летний мужчина. От удара прицеп трактора пробил лобовое стекло легкового автомобиля и въехал в салон.

В результате ДТП водитель ВАЗа был доставлен в медицинское учреждение.

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