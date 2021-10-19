В Саратовской области коронавирусом заразились еще 411 человек

Сегодня, 19 октября в Саратовской области подтверждено 411 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 заразились 95 587 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 85 578 человек, за сутки — 269.

В Саратове прибавилось 170 новых случаев, в Энгельсском районе — 50, в Балаковском прибавилось 35 пациентов, в Балашовском — 30, в Вольском, Ершовском, Марксовском, Ртищевском подтверждено по 10 зараженных, в Озинском, Хвалынском — по девять новых случаев.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 15;

- 7-14 лет – 17;

- 15-19 лет – 16;

- 20-29 лет – 45;

- 30-39 лет – 65;

- 40-49 лет – 76;

- 50-59 лет – 66;

- старше 60 – 111.

С пневмонией поступили 185 человек, с признаками ОРВИ — 220, с бессимптомным течением есть шесть пациентов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.