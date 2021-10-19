Ночью в Новоузенске был насмерть сбит пешеход

Фото с места аварии

Вчера, 18 октября, в Новоузенске произошло ДТП со смертельным исходом: погиб пешеход.

Авария была зафиксирована в 2:15 на 128 километре трассы «Урбах-Александров-гай». 43-летний водитель автомобиля «Лада-217030» сбил 39-летнего пешехода. На его одежде отсутствовали световозвращающие элементы.

В результате ДТП пострадавший скончался на месте до приезда скорой помощи, о чем сообщает ГУ ГИБДД РФ по Саратовской области.

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