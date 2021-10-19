В Саратове отключена вода еще на двух улицах

Сегодня, 19 октября, в Ленинском районе Саратова проходит очередное отключение воды, о чем сообщает ООО «КВС».

Авария произошла на линии водопровода по адресу Молодежный проезд, 7. На время ремонта прекращено холодное водоснабжение абонентов Мира,29, 29а, а также Гвардейская,1,1а,1б,3,3а.

Восстановить подачу воды коммунальщики планируют к 17:00.

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