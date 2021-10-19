В Калининском районе автомобилист врезался в дерево и погиб

Фото: Госавтоинспекция
Сегодня, 19 октября, в Калининском районе Саратовской области произошло ДТП со смертельным исходом, об этом сообщает ГУ ГИБДД региона.
Около 1:30 минут на 12 километре трассы «Калининск-Волгоградская область» 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 не справился с управлением и слетел с дороги, после чего его автомобиль врезался в дерево.
В результат ДТП водитель скончался до приезда «скорой».
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