В Балакове погиб куривший в постели мужчина

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Балакове мужчина погиб на пожаре, а его приятель был доставлен в больницу.

По предварительным данным, инцидент произошел в ночь с 18 на 19 октября в девятиэтажном доме по Саратовскому шоссе. Горела однокомнатная квартира на третьем этаже, в которой проживал 56-летний мужчина. Прибывшие по вызову соседей пожарные, ликвидировали возгорание. Во время тушения из квартиры вынесли тело хозяина квартиры, а также еще одного мужчину без сознания. Его срочно доставили в лечебное учреждение. Личность пострадавшего уточняется.

Признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Очаг возгорания находился в жилой комнате: загорелся матрас на кровати. По предварительным данным, причиной пожара стала не потушенная сигарета. Сейчас идет доследственная проверка обстоятельств случившегося, о чем заявляет СУ СК по Саратовской области.

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