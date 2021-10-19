Три поселка в Саратове сутки проведут без холодной воды

Завтра, 20 октября, три поселка в Ленинском районе Саратова останутся на сутки без холодной воды. «КВС» будут вводить в эксплуатацию новый водопровод на Московском шоссе.

Так, в 5 утра водоснабжение ограничат для жителей поселков Елшанка, Мещановка и Нефтегорский, а также для предприятий и учреждений, расположенных на Московском шоссе – от Магистральной до выезда из города, и Песчано-Уметском тракте.

Вернуть воду обещают к 4:30 утра следующего дня, 21 октября.

Коммунальщики напоминают, что после окончания работ в течение двух дней пить подаваемую воду можно будет только в кипяченом виде.

Подвоз воды организуют по заявке районной администрации.

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