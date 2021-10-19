Этой ночью в Саратовской области выпадет первый снег

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 19 октября.

В области облачно с прояснениями. Местами дожди. Ветер веет с Северо-запада со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. В течение дня термометры покажут от 8 до 13 градусов тепла.

Ночью к дождю присоединится снег. Температура будет изменяться в диапазоне от 2 градусов ниже нуля до 3 – выше.

В Саратове сейчас +6°С. К 10 утра воздух прогреется до +8°С, но выше температура не поднимется, а ночью опустится до +2°С. Ветер северо-западный - от 1 до 4 метро в секунду, редкие порывы – до 8 м/с. Пасмурно. Через пару часов начнется дождь, который закончится только к вечеру.

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