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Общество19 октября 2021 0:48

В Саратовской области QR-коды начнут вводить с 25 октября

Решение озвучил на оперштабе
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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В Саратовской области поэтапное введение QR-кодов начнется в предстоящий понедельник, 25 октября.

Решение озвучили минувшим вечером, 18 октября, на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

В ближайшее время чиновники обещают определиться с перечнем мест, где будет необходимо предъявлять коды.

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