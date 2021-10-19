В Саратовской области QR-коды начнут вводить с 25 октября

В Саратовской области поэтапное введение QR-кодов начнется в предстоящий понедельник, 25 октября.
Решение озвучили минувшим вечером, 18 октября, на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.
В ближайшее время чиновники обещают определиться с перечнем мест, где будет необходимо предъявлять коды.
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