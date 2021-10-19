Женщина в Саратове нашла в доме сына труп зарезанного мужчны

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Ранее судимому 48-летнему жителю Кировского района Саратова предъявлено обвинение в совершении убийства. Он зарезал пришедшего к нему гостя и лег спать. Обвиняемый уже признал вину и раскаялся в содеянном.

По данным следствия, днем 13 октября 2021 года 48-летний мужчина, выпивал в своей квартире в доме по улице Соколовая в Саратове со своим 46-летним приятелем. На фоне алкогольного опьянения между приятелями завязался словесный конфликт, а потом хозяин получил и удар кулаком в голову.

В ответ на это он схватил нож и нанес гостю несколько ударов в грудь, а после спокойно лег спать.

Кровавую разборку обнаружила вскоре мать хозяина квартиры, она вызвала сотрудников скорой медицинской помощи и полицию. Прибывшие медики констатировали смерть 46-летнего гостя. Об этом рассказали в региональном СУ СКР.

Подозреваемый в убийстве заключен под стражу.