Сергея Рыжова хотят посадить на 10,5 лет за планирование теракта в Саратове

Стало известно, что обвинение запросило для Сергея Рыжова 10,5 лет лишения свободы. Об этом сообщается в Телеграм-канале «Дело Сергея Рыжова».

По версии следствия, в 2017 году Сергей Рыжов хотел устроить теракт, чтобы дестабилизировать политическую обстановку в Саратовской области и заставить местную власть сложить с себя полномочия. Молодой человек якобы приобрел 192,6 грамма тротилла и 7 бутылок с воспламеняющейся жидкостью.

Сейчас Сергей Рыжов ожидает суда в Самаре. Виновным он себя не признает. Оглашение приговора состоится завтра, 19 октября.

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