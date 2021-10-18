Одиозному балаковцу из «Мужского государства» грозит реальный срок

Сегодня, 18 октября, Нижегородский суд признал сообщество «Мужское государство» экстремистской группировкой и запретил ее. Теперь организация скандально известного уроженца Балакова Владислава Позднякова окончательно вне закона, об этом сообщают РИА Новости.

Организаторам экстремистской группировки грозит наказание вплоть до реального лишения свободы. Таким образом, выходец из Балаково Владислав Поздняков, а также Дмитрий Губанов и Игорь Носов рискуют сесть в тюрьму.

Сообщество «Мужское государство» неоднократно обвиняли в угрозах жизни, а также нападках на представителей национальных и расовых меньшинств. По информации СМИ, оно также устроило атаку на сеть доставки ресторанов «Тануки».

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