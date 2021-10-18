Чиновник из Саратова назначил себе две зарплаты и был задержан ФСБ

Чиновник министерства сельского хозяйства Саратовской области назначил себе две зарплаты и стал фигурантом уголовного дела.

Сотрудник ведомства назначил себя по совместительству на должность программиста в своем учреждении. С июня 2019 года по июнь 2021 года гражданин работал только на основной должности, а зарплаты получал две. Таким образом руководитель учреждения присвоил крупную сумм, принадлежащую министерству сельского хозяйства Саратовской области.

Следственный отдел УФСБ возбудит уголовное дело.

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