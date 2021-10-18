Под Марксом пропала 71-летняя женщина

Фото: Лиза-Алерт Саратов

Сегодня, 18 октября, волонтеры «Лиза Алерт» обратились к жителям Саратовской области с просьбой поучаствовать в поисках пропавшей женщины.

Пропала 71-летняя Ахканым (Валентина) Айсагалиева (Расимкулова), проживающая в поселке Чапаевка Марксовского района. Ее ищут со вчерашнего дня.

Рост пропавшей составляет 160 сантиметров, он худощавого телосложения, имеет черные короткие волосы и карие глаза. В день исчезновения на ней были черная жилетка, розовая кофта, серые гамаши, калоши и черная болоньевая шапка.

Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, могут обращаться по телефону 8 927 122 18 32 инфорг: Анна (Savanna111).

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