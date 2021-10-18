Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2021 16:42

В Саратовской области ограничения по коронавирусу продлены до 31 октября

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)

Сегодня, 18 октября, в своем телеграм-канале Роман Бусаргин сообщил о продлении ограничительных мер по коронавирусу на территории региона.

Ограничительные меры продлены до 31 октября.

Под запретом остается работа организаций общепита с 23:00 до 6:00 часов. Разрешена только доставка на вынос, а также работа кафе в аэропортах, на вокзалах и заправках.

Запрещено проведение массовых мероприятий в ночных клубах и на дискотеках, в караоке.

Не разрешено бронирование мест для детских групп в гостиницах. Ограничения не касаются организаций отдыха и оздоровления детей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.