В Саратовской области ограничения по коронавирусу продлены до 31 октября

Сегодня, 18 октября, в своем телеграм-канале Роман Бусаргин сообщил о продлении ограничительных мер по коронавирусу на территории региона.

Ограничительные меры продлены до 31 октября.

Под запретом остается работа организаций общепита с 23:00 до 6:00 часов. Разрешена только доставка на вынос, а также работа кафе в аэропортах, на вокзалах и заправках.

Запрещено проведение массовых мероприятий в ночных клубах и на дискотеках, в караоке.

Не разрешено бронирование мест для детских групп в гостиницах. Ограничения не касаются организаций отдыха и оздоровления детей.

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