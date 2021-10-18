В Саратовской области на поддержку культуры выделено 32 миллиона рублей

Саратовская область получит из резервного фонда Правительства РФ более 32 миллионов рублей на поддержку учреждений культуры, об этом сообщает Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Регион получил до конца года 32,4 миллиона рублей на мероприятия в сфере культуры.

На создание модельных муниципальных библиотек вместе с поддержкой из областного бюджета пойдет 20 миллионов рублей. На закупку книг в библиотеки направлено 13,1 миллиона рублей.

На поддержку творческой деятельности и техническое оснащение ГАУК «Теремок» и театра для детей и молодежи «Версия» поступит еще 852 тысячи.

Поддержка культуры составит более 32 миллионов

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