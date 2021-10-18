В Саратове восьмилетний мальчик попал под колеса

Участник ДТП

Сегодня, 18 октября, стало известно о ДТП, в котором пострадал восьмилетний мальчик.

Как сообщает региональная госавтоинспекция, инцидент произошел примерно в 16:00 напротив дома № 9а на улице Жуковского. 31-летнйи водитель автомобиля Kia сбил восьмилетнего мальчика.

Сейчас ребенок доставлен в больницу, все обстоятельства выясняются ГИБДД города.

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