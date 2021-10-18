В Балашове 83-летний дачник упал с лестницы и погиб

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Балашове после падения с лестницы погиб пожилой мужчина, СУ СК по Саратовской области сообщает о начале доследственной проверки.

По предварительным данным, инцидент произошел днем, 17 октября, в СНТ «Текстильщик 2» на территории Балашова. 83-летний мужчина опиливал дерево на своей даче и упал с лестницы. Родственники повезли пострадавшего в больницу, но по пути он скончался.

Следователи начали проверка. У мужчины разбита голова, но точную причину смерти установят эксперты.

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