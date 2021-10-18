«Россия-1» выпустила репортаж о тяжелой ситуации с коронавирусом в Саратовской области

Телеканал «Россия 1» выпустил репортаж, где освящалась тяжелая ситуация в ковидных госпиталях в Саратовской области.

Как сообщалось в сюжете, темпы вакцинации в России остаются недостаточно высокими. В подтверждение этого в сюжете было показано несколько саратовцев, которые отказываются делать прививки. Далее журналисты федерального канала сняли видео из ковидного госпиталя в Энгельсе.

В моргах Саратова делают 170 вскрытий в месяц вместо привычных 50.

- Сегодня здесь замолчали шесть аппаратов ИВЛ. Только что умерла 59-летняя женщина, - сообщила корреспондент «Россия 1».

Напомним, ранее о тяжелой ситуации говорил глава регионального минздрава Олег Костин.

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