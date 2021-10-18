Сегодня, 18 октября, поселок в Саратове остался без воды, об этом сообщает ООО «КВС».

Авария произошла на линии водопровода по адресу Зенитная,25. На время работ прекращена подача воды для абонентов 2-го проезда Пугачевского поселка: от Навашина до Геофизической.

Восстановить подачу воды коммунальщики планируют к 20:00.

Напомним, ранее ООО «КВС» сообщили о массовом отключении воды во вторник.

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