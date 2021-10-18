В Саратове к скандалу с высаженной из трамвая школьницей подключились следователи

Саратовские правоохранители организовали проверку сообщений СМИ о том, что кондуктор в одном из трамваев высадил школьницу из вагона за то, что у нее не было справки от образовательного учреждения.

По заявлениям СМИ, инцидент произошел 17 октября. 14-летнюю школьницу с проездным билетом высадили из трамвая № 9, что является нарушением действующего законодательства. По данному факту организована доследственная проверка.

Вместе с тем, ранее в администрацию Саратова обратились горожане, которые сообщили, что инцидент был совсем не таким. По словам предполагаемых свидетелей, девочка доехала до нужной остановки и вышла после словесной перепалки с кондуктором.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.