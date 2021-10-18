В Саратовскую область поступят 58 миллионов на борьбу с коронавирусом

Распоряжение подписал Роман Бусаргин

Сегодня, 18 октября, Роман Бусаргин сообщил, что в Саратовскую область поступят более 58 млн рублей на медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях.

Рост заболеваемости коронавирусом значительно осложнил обстановку в регионе. Об этом ранее заявил и Олег Костин.

- Данная ситуация требует не только наращивания коечного фонда, но и обеспечение ковидных госпиталей необходимым оборудованием, - пишет Роман Бусаргин.

На поддержку пациенток акушерского профиля и закупку кислорода направлено 17,1 миллиона рублей. На закупку газификаторов направлено 20 млн рублей. На транспорт для участковых врачей - 16,1 миллионов рублей. Также будут закуплены экспресс-тесты для выявления коронавируса на сумму в пять миллионов рублей.

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