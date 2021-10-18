Александр Янклович назначен советником мэра по патриотическому воспитанию молодежи

Стала известна новая должность, которую займет бывший глава Волжского района Саратова.

Как сообщает Татьяна Плющева, пресс-секретарь главы Саратова Михаила Исаева, уволенный ранее Александр Янклович продолжит трудовую деятельность в администрации города. Он станет советником главы Саратова по вопросам, связанным с патриотическим воспитанием молодежи, работой с общественными и ветеранскими организациями.

- Александр Юрьевич имеет колоссальный опыт и багаж знаний в данном направлении и сможет в полной мере посвятить себя этому, - считают в мэрии.

Напомним, о том, что глава Волжского района ушел с поста, стало известно сегодня утром.

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