В Пугачеве 10-летний мальчик ночью случайно устроил пожар

Пожар произошел ночью
Сегодня ночью, 18 октября, в Пугачеве 10-летний ребенок случайно устроил дома пожар, об этом сообщает ГУ МЧС Саратовской области.
Сообщение о возгорании поступило в 2:10 из четырехквартирного деревянного дома на улице Пушкинская. Горели вещи на кухне на площади 13 квадратных метров. По предварительным данным, пожар устроил 10-летний мальчик.
- Согласно показаниям ребенка, он находился дома с бабушкой, поджег бумагу в кухонном шкафу, действовал как в мультфильме про Аркадия Паровозова: закрыл окно и разбудил взрослых, - рассказал Алексей Анисимов, начальник местного отдела надзорной деятельности и профилактической работы. Обошлось без пострадавших нет. На тушение выезжали два пожарных расчета.
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