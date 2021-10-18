В Саратовской области 15 школ закрыты из-за коронавируса и ОРВИ

На сегодня, 18 октября, в Саратовской области на дистанционный режим обучения из-за коронавируса и ОРВИ перешли 15 школ.

На карантин по коронавирусу отправлен детский сад в селе Новозахаркино Духовницкого района, школа № 6 в Аткарске, а также 15 классов в 11 школах, 35 групп в 25 детских садах и две профорганизации в Саратове.

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом закрыты 14 школ, два детских сада, а также 69 классов в 23-х школах и 12 групп в семи детских садах.

В семи ВУЗах Саратовской области 462 студента и 158 сотрудников заболели новой коронавирусной инфекцией. В пяти ВУЗах области на дистанционное обучение переведены 4097 студентов 212 групп.