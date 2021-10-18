Трое жителей Саратова устроили «резиновую» квартиру для мигрантов

Трое жителей Саратова помогали мигрантам незаконно организовывать пребывание в регионе. Подозреваемые задержаны силами СОБРа и Росгвардии.

По версии следствия, трое саратовцев помогали мигрантам с фиктивной постановкой на миграционный учет и давали им такое же поддельное трудоустройство.

42-летний подозреваемый размещал на сайте бесплатных объявлений информацию о юридической консультации для иностранных граждан. Однако при звонке он предлагал клиентам легализоваться за сумму от 45 до 80 тысяч рублей. После этого иностранцев ставили на учет по месту своего жительства 58-летняя директор общественной организации и 43-летний саратовец.

Сейчас на подозреваемых возбуждено уголовное дело. Дома у его фигурантов, а также в арендованных офисах, изъяты бланки, документация, черновые записи. Расследование продолжается.

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