Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия18 октября 2021 13:08

Трое жителей Саратова устроили «резиновую» квартиру для мигрантов

Подозреваемые задержаны СОБРом и Росгвардией
Наталия Калинина
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

Трое жителей Саратова помогали мигрантам незаконно организовывать пребывание в регионе. Подозреваемые задержаны силами СОБРа и Росгвардии.

По версии следствия, трое саратовцев помогали мигрантам с фиктивной постановкой на миграционный учет и давали им такое же поддельное трудоустройство.

42-летний подозреваемый размещал на сайте бесплатных объявлений информацию о юридической консультации для иностранных граждан. Однако при звонке он предлагал клиентам легализоваться за сумму от 45 до 80 тысяч рублей. После этого иностранцев ставили на учет по месту своего жительства 58-летняя директор общественной организации и 43-летний саратовец.

Сейчас на подозреваемых возбуждено уголовное дело. Дома у его фигурантов, а также в арендованных офисах, изъяты бланки, документация, черновые записи. Расследование продолжается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.