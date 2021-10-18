Уволен глава Волжского района Саратова

Сегодня, 18 октября, ушел с поста глава Волжского района Саратова, об этом сообщает городская администрация.
Александр Янклович покидает должность главы администрации Волжского района, он написал заявление по собственному желанию. Завтра он отработает последний день.
О назначении нового главы района пока не сообщается.
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