На мосту Саратов-Энгельс прекратилось движение троллейбусов

Сегодня, 18 октября, было прекращено движение троллейбусов по маршруту Саратов-Энгельс.

В 12:30 поступило сообщение об остановке троллейбусов маршрута №109. Они прекратили движение у остановки «Рабочая», о чем сообщает группа ВКонтакте, посвященная городскому электротранспорту.

Общественный транспорт не едет в сторону Саратова по причине ДТП.

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