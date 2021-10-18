В Энгельсе загорелся заброшенный корабль около моста

Пожар произошел на заброшенном корабле

Сегодня, 18 октября, в Энгельсе загорелся заброшенный корабль, об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Сообщение о возгорании поступило в 11:17. Очаг располагался на неэксплуатируемом судне, которое собирались направить на утилизацию. Корабль размером 10×50 стоял на причале в районе мостоотряда. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, причина возгорания устанавливается.

На тушение выезжали два пожарных расчета, в 11:55 пожар был ликвидирован.

Тушение заняло меньше часа

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