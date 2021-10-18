В Саратовской области еще 19 человек скончались от коронавируса

Сегодня, 18 октября, оперштаб опубликовал последние данные по смертности от коронавируса в Саратовской области.

За прошедшие стуки COVID-19 унес жизни 19 человек: кончались тринадцать женщин и шестеро мужчин в возрасте от 32 до 92 лет. Общее количество жертв инфекции в области достигло 3 503 человек.

Напомним, всего на данный момент, коронавирусом заразились 95 176 жителей региона, 408 из них узнали свой диагноз сегодня. Выздоровели с начала эпидемии 85 332 человека, за сутки — 228.

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