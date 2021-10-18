Саратовцам назвали адреса подвоза воды на время массового отключения

Завтра, 19 октября, в Саратове на время массового отключения, будет организован подвоз воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

Напомним, на время работ по вводу в эксплуатацию нового участка водопровода d500 мм с 5:00 до 4:30 следующего дня, 20 октября будет отключено водоснабжение для тысяч саратовцев. С графиком подвоза воды можно ознакомиться ниже.

10.00 – ул. Соборная, 67/69;

12.00 – ул. Б. Горная, 139/141;

14.00 – ул. Вознесенская, 31;

16.00 – ул. Октябрьская, 77;

18.00 – ул. Соколовая, 44/62.

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