В Саратовскую область передали 35 новых школьных автобусов

Новые школьные автобусы прибыли в регион

Сегодня, 18 октября, в Саратовскую область поступили 35 новых школьных автобусов. Губернатор Валерий Радаев передал машины для школьников.

- Благодаря поддержке федерального центра, в 31 район поступят 67 новых автобусов. Сегодня передаем 35 машин, остальные придут до конца текущего года, – сказал глава региона.

За 6 лет в Саратовскую область поставлено 450 школьных автобусов.

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