В Саратове сбиты два пешехода

ДТП в Кировском районе

Вчера, 17 октября, в Заводском и Кировском районах Саратова произошли ДТП, в которых пострадали пешеходы. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

В Заводском районе авария произошла в 19:36, на Ново-астраханском шоссе напротив дома № 1а на Маркина. 40-летний водитель автомобиля Land Rover Discovery сбила 54-летнего пешехода. В результате ДТП пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

В Кировском районе Саратова инцидент случился в 21:50 напротив дома № 41/1 по улице Тархова. Водитель 35 лет ехал на «двенадцатой» и сбил 42-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход был доставлен в больницу.