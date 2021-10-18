В Саратовской области 408 жителей заразились коронавирусом

Сегодня, 18 октября, в Саратовской области зарегистрировано 408 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 заразились 95 176 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 85 332 человека, за сутки — 228.
В Саратове обнаружено 169 новых слуачев, в Энгельсском районе — 68, в Балаковском зарегистрировано 39 зараженных, в Балашовском — 27, в Хвалынском прибавилось 11 пациентов, в Ершовском отмечено девять инфицированных.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет – 5;
- 7-14 лет – 10;
- 15-19 лет – 13;
- 20-29 лет – 26;
- 30-39 лет – 60;
- 40-49 лет – 59;
- 50-59 лет – 72;
- старше 60 – 163.
С пневмонией поступили 205 человек, с признаками ОРВИ — 196, с бессимптомным течением прибавилось семь пациентов.
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