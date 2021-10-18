Фото: СУ СК по Саратовской области

В Энгельсе пенсионерка с сыном погибли на пожаре, следственный комитет проводит проверку обстоятельств случившегося.

По предварительным данным, инцидент произошел ночью с 17 на 18 октября. Горел частный дом на улице Свердлова. Прибывшие по вызову соседей пожарные, ликвидировали возгорание. После тушения, в доме были найдены тела 67-летней хозяйки дома и ее 37-летнего сына. Мужчина оставался переночевать.

Признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

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