Фото: СУ СК по Саратовской области
В Энгельсе пенсионерка с сыном погибли на пожаре, следственный комитет проводит проверку обстоятельств случившегося.
По предварительным данным, инцидент произошел ночью с 17 на 18 октября. Горел частный дом на улице Свердлова. Прибывшие по вызову соседей пожарные, ликвидировали возгорание. После тушения, в доме были найдены тела 67-летней хозяйки дома и ее 37-летнего сына. Мужчина оставался переночевать.
Признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.
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