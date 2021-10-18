В Саратове без воды остались две улицы и поселок

Сегодня, 18 октября, в Саратове отключена вода на двух улицах и в поселке, о чем информирует ООО «КВС».

В связи с работами ЗАО «Волга» на электросетях сегодня, будет прекращена подача электроэнергии на водопроводную насосную станцию. Из-за этого без воды останутся дома №149, 151, 151а по улице Огородная, №38 и 40 по улице Ростовская, а также поселок Станкостроительный.

Отключение продлится с 9:00 до 13:00.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.