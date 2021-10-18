В доме на 5-й Силикатной нашли тело женщины в синяках

Женщина погибла в доме на улице 5-я Силикатная Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Октябрьском районе Саратова погибла 58-летняя женщина.

Как сообщили «КП-Саратов», вечером 16 октября мужчина вызвал скорую помощь в дом на 5-й Силикатной. Но медики лишь констатировали смерть его сожительницы.

Следователи СК выявили на лице женщины кровоподтек — около глаза и на виске, а также ссадины и синяки имелись на туловище и конечностях.

Начата проверка, назначено судебно-медицинское исследование.

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