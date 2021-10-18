На улице в центре Саратова найден труп пенсионера с пробитой головой

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Днем 16 октября на пересечении улиц Большая Горная и Радищева в Саратове прохожие заметили лежащего мужчину, не подававшего признаков жизни и вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали его смерть.

Следователем СК проведен осмотр места происшествия и установлена личность мужчины - погибшим оказался 84-летний саратовец.

- В ходе осмотра тела мужчины у него выявлено повреждение в области головы. Со слов очевидцев, он почувствовал себя плохо и при падении получил травму. Данная версия случившегося проверяется. Для установления точной причины смерти мужчины проводится судебно-медицинское исследование, - рассказали в СУ СКР по Саратовской области.