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Происшествия18 октября 2021 7:08

На улице в центре Саратова найден труп пенсионера с пробитой головой

Следователи СК устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Волжском районе
Источник:kp.ru
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
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Фото: СУ СКР по Саратовской области

Днем 16 октября на пересечении улиц Большая Горная и Радищева в Саратове прохожие заметили лежащего мужчину, не подававшего признаков жизни и вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали его смерть.

Следователем СК проведен осмотр места происшествия и установлена личность мужчины - погибшим оказался 84-летний саратовец.

- В ходе осмотра тела мужчины у него выявлено повреждение в области головы. Со слов очевидцев, он почувствовал себя плохо и при падении получил травму. Данная версия случившегося проверяется. Для установления точной причины смерти мужчины проводится судебно-медицинское исследование, - рассказали в СУ СКР по Саратовской области.