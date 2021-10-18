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Происшествия18 октября 2021 5:28

Рыбаки в Саратовской области подожгли камыш на реке и сожгли приятеля

Двое из незадачливых рыболовов успели спастись, третий - нет
Источник:kp.ru
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Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Краснопартизанском районе Саратовской области 17 октября на рыбалке сгорел рыбак.

Сейчас следователи регионального СУ СКР проводят доследственную проверку.

По предварительным данным, 57-летний мужчина вместе с двумя приятелями рыбачил на реке Сакма в селе Савельевка Краснопартизанского района. Компания решила поджечь камыш, растущий вдоль берега, для доступа к воде. Сухая растительность быстро загорелась на значительной протяженности вдоль берега. Один из мужчин успел отбежать в сторону, второй был вынужден для спасения нырнуть в реку.

Сотрудники пожарной службы, которых вызвали рыбаки, после локализации возгорания обнаружили тело третьего, 57-летнего мужчины.

Назначено судебно-медицинское исследование тела погибшего.