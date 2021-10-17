Панков: Предназначение Нобелевской премии мира — укреплять отношения между народами

Депутат Государственной думы России Николай Панков поддержал высказывание Вячеслава Володина, Председателя Госдумы. Ранее спикер парламента заметил, что считает возможным отзывать Нобелевскую премию мира у тех лауреатов, кто впоследствии дискредитировал себя нарушениям прав человека.

- Предназначение Нобелевской премии мира — укреплять отношения между народами и развивать мирные инициативы. К сожалению, мы видим ряд случаев, когда она используется в других целях — поощрить тех, кто отстаивает геополитические интересы отдельных государств. И часто это оборачивается далеко не миром для стран и народов.

Считаю, Вячеслав Володин поднял проблему, решением для которой может стать введение процедуры отзыва премии. Только тогда она действительно будет выполнять своё предназначение — укрепление мира независимо от чьих-то политических или экономических интересов.

А то до сих пор не ясно за какие заслуги премию мира вручили Горбачеву или Обаме. Скорее всего за развал . А за это не только нужно лишать , но и наказывать, - написал Николай Панков в телеграм-канале «Пара слов»

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