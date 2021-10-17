Вячеслав Володин высказался о лауреатах Нобелевской премии мира

Вячеслав Володин. Фото с сайта Государственной думы РФ

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин выразил свою позицию по поводу вручения Нобелевской премии мира.

Как сообщает телеграм-канал «Вячеслав Володин», тема возникла в ходе общения со СМИ.

«Когда говорят о Нобелевской премии в области фундаментальных наук - вопросов нет. Понятно, за что их вручают.

Так, например, в этом году Нобелевская премия по физике была вручена трем ученым за их работы в области моделирования физики климата Земли. По медицине — за открытие новых рецепторов температуры и осязания. По химии — двое ученых удостоились награды за развитие нового инструмента построения молекул. Всё это достижения в конкретных областях, понятно в соответствии с какими критериями отобранные.

С премией мира такой ясности нет, как нет критериев оценки. При том, что изначально они были. В своем завещании Альфред Нобель указал, что средства из фонда должны перечисляться «тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив».

Премию мира получил Михаил Горбачев. Его правление привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века - распаду СССР. Республики, входившие в состав которого и ставшие суверенными государствами, до сегодняшнего дня переживают его разрушительные последствия. За какой «мирный процесс» ему вручили премию?

Политик из Мьянмы Аун Сан Су Чжи получила премию в 1991 году за борьбу за демократию и свободу. Спустя более чем четверть века, в августе 2018 года, миссия ООН обвинила правительство во главе с самой Аун Сан Су Чжи в геноциде мусульманской народности рохинджа.

За что вручили премию экс-президенту США Бараку Обаме? За «чрезвычайные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между нациями». Но премию Обама получил в первый же год президентства, когда о каких-либо результатах его работы говорить точно было преждевременно. Как показало время, его пребывание у власти — это «Арабская весна», революция в Ливии, которая привела к свержению законной власти и кровопролитной гражданской войне и тяжелейшим последствиям для народа этой страны. Вооруженные конфликты в Сирии, Афганистане и Ираке. Все перечисленное не имеет никакого отношения к сотрудничеству между нациями. Но имеет - к Бараку Обаме.

В 2019 году лауреатом стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.

После — он же развязал гражданскую войну у себя в стране, грозил использовать против оппозиционного региона страны и его мирных жителей артиллерию.

Ни в одном из этих случаев Нобелевский комитет не отзывал премию мира.

Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована.

Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека.

Недопустимо, когда люди, причастные к ужасным преступлениям, до сих пор являются ее лауреатом. А те, кто действительно заслуживает этой награды, - нет.

Почему?

Потому что там, где нет четких критериев, всегда будут вопросы. Особенно, когда речь идет о решениях, носящих политический характер», - уверен спикер Госдумы.

Напомним, в 2021 году Нобелевскую премию мира присудили главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову и американо-филиппинской журналистке Марии Рессе.

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