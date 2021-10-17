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Здоровье17 октября 2021 9:21

Коронавирусом в Саратовской области заразился еще 401 человек

Новый рекордный уровень заражений за сутки за все время пандемии
Источник:kp.ru
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Количество зараженных коронавирусом за сутки в Саратовской области установило новый рекорд.

На утро 17 октября в регионе зарегистрирован 401 новый случай. У 206 пациентов – пневмония, с признаками ОРВИ — 193.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове — 184, Энгельсском районе — 50, Балашовском — 33, Балаковском — 26, Марксовском — 14, Петровском — 12, Ершовском — 11.

Огромный рост заражений произошел в возрастной группе старше 60 лет – 164 человека.

Общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии в Саратовской области достигло 94 768 человек.

Выздоровели с начала эпидемии 85 104 человека, за сутки — 361.