Коронавирусом в Саратовской области заразился еще 401 человек

Количество зараженных коронавирусом за сутки в Саратовской области установило новый рекорд.

На утро 17 октября в регионе зарегистрирован 401 новый случай. У 206 пациентов – пневмония, с признаками ОРВИ — 193.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове — 184, Энгельсском районе — 50, Балашовском — 33, Балаковском — 26, Марксовском — 14, Петровском — 12, Ершовском — 11.

Огромный рост заражений произошел в возрастной группе старше 60 лет – 164 человека.

Общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии в Саратовской области достигло 94 768 человек.

Выздоровели с начала эпидемии 85 104 человека, за сутки — 361.