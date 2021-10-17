В Ртищево на пожаре нашли обгоревший труп

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

В ночь с 16 на 17 октября на пожаре в городе Ртищево погиб человек.

Пожарные прибыли на тушение горящего частного дома на улице Некрасова. После ликвидации огня на кухне сгоревшего дома нашли труп 63-летнего хозяина дома.

Тело сильно обгорело.

На месте работали представители Ртищевского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Саратовской области. Осмотрев место ЧП следователь установил, что очаг возгорания находился на диване в помещении кухни, где и было обнаружено тело погибшего.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.