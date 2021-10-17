В ДТП с пассажирским автобусом в Дубках пострадала женщина

Пострадала пассажирка микроавтобуса
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Вчера, 16 августа, вечером под Саратовом произошло ДТП с пассажирским автобусом. Подробности сообщили в региональной ГИБДД.
В 20:30 на площади Ленина в поселке Дубки «ВАЗ-2107» врезался в микроавтобус 223-го маршрута.
В результате аварии пострадала пассажирка автобуса.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.