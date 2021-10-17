В ДТП с пассажирским автобусом в Дубках пострадала женщина

Пострадала пассажирка микроавтобуса Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 16 августа, вечером под Саратовом произошло ДТП с пассажирским автобусом. Подробности сообщили в региональной ГИБДД.

В 20:30 на площади Ленина в поселке Дубки «ВАЗ-2107» врезался в микроавтобус 223-го маршрута.

В результате аварии пострадала пассажирка автобуса.

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