Сегодня, 17 октября, в Ленинском районе Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщили в «КВС».

Для работ на Антонова, 6 водоснабжение ограничили для жителей этой улицы – от Лебедева-Кумача до проспекта Строителей, и Лебедева-Кумача – от Блинова до Антонова.

Вернуть воду обещают к 6 вечера.

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