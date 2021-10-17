Саратовцы советуют жительнице Заводского района жаловаться на отсутствие отопления Путину

Фото выложили в сеть
Вчера, 17 октября, жительница Заводского района Саратова пожаловалась в соцсети на отсутствие отопления.
Горожанка уточнила, что тепла нет по адресу Крымский проезд, 8. Свои слова женщина подкрепила фото коммунальной ямы – по словам местной жительницы, ресурсоснабжающая компания ведёт работы уже три дня, и всё это время трубы остаются холодными.
- Дети болеют! А платёжка, конечно же, придёт, как положено! Ужас! - пишет возмущенная горожанка.
Комментаторы для решения вопроса рекомендуют обратиться к президенту Владимиру Путину или спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Жительница Ленинского района пишет, что в её доме на Васильковой, 8 тоже ещё нет отопления.
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